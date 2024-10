Lily Allen gana dineral por mostrar esta parte de su cuerpo en OnlyFans

Lily Allen sorprendió a sus seguidores al revelar que sus ingresos vendiendo imágenes de sus pies en OnlyFans superan lo que gana con millones de reproducciones en Spotify.

La cantante británica confesó que su incursión en la famosa página surgió de un consejo inesperado de su pedicurista.

Al parecer, ella tenía una alta puntuación en WikiFeet, una página web dedicada a recopilar y puntuar fotos de los pies de celebridades.

Este comentario la llevó a explorar las posibilidades de monetización en OF, donde decidió abrir una cuenta en julio de 2023 bajo el nombre Lily Allen FTSE500.

En su podcast “Miss Me?”, compartió la curiosa anécdota, mencionando que al principio se mostró escéptica, pero luego se convenció del potencial de esta fuente de ingresos alternativa.

La decisión de aparecer en OnlyFans no estuvo exenta de críticas, algunos fans señalaron que su carrera había “caído” al depender de este tipo de contenido.

Sin embargo, ella subrayó cómo las plataformas de streaming, pese a su popularidad, ofrecen compensaciones bajas para muchos músicos, empujándolos a buscar otras opciones.

Lily Allen hico la revelación de sus ganancias con un mensaje directo a sus seguidores:

Cada suscripción a su cuenta en OnlyFans cuesta alrededor de US$10 mensuales, lo que le genera un ingreso aproximado de US$ 10 mil mensuales.

imagine being and artist and having nearly 8 million monthly listeners on spotify but earning more money from having 1000 people subscribe to pictures of your feet. don’t hate the player, hate the game. https://t.co/Fx7JAhPhV5

— Lily Allen (@lilyallen) October 25, 2024