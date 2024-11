Se acabó la temporada para Hagen y el Columbus Crew

El Columbus Crew, equipo donde milita el guardameta guatemalteco Nicholas Hagen, vivió una amarga eliminación en la primera ronda del playoff de la Major League Soccer (MLS) al caer ante los New York Red Bulls. En una emocionante serie, los Red Bulls, séptimos en la Conferencia Este, dieron la sorpresa al vencer a uno de los favoritos del campeonato y vigente campeón de la MLS Cup y la Leagues Cup. La eliminación se concretó este domingo en una tanda de penaltis (5-4) tras un empate 2-2 en el marcador global, concluyendo así la temporada del Columbus Crew.

El Columbus Crew tuvo un desempeño destacable en la temporada regular, terminando en la segunda posición de la Conferencia Este, solo por detrás del Inter Miami de Lionel Messi. Este desempeño auguraba un buen papel en el playoff, pero los Red Bulls sorprendieron al Crew desde el inicio. En el partido de ida, disputado en el Lower.com Field de Columbus, los Red Bulls lograron una ajustada victoria por 0-1, poniéndose en ventaja en la serie.

Este domingo, en el partido de vuelta disputado en el Red Bull Arena, el Columbus Crew se encontraba obligado a revertir el marcador. Aunque logró igualar el marcador global y forzar la tanda de penaltis con un empate 2-2, el equipo neoyorquino se mostró implacable. El portero paraguayo Carlos Coronel se convirtió en el héroe al detener los tiros decisivos en la tanda de penales, sellando la victoria de su equipo y eliminando a los campeones defensores.

El guardameta guatemalteco Nicholas Hagen, quien llegó al Columbus Crew para esta temporada, estuvo gran parte de la temporada como suplente, tuvo minutos en algunos partidos, pero donde mejor se le vio fue en la Leagues Cup, donde fue titular en la final ante Los Ángeles FC, pero para nadie era un secreto que quitarle el puesto titular a Patrick Schulte sería muy complicado.

A pesar de este inesperado revés en el playoff, el Columbus Crew culmina una temporada en la que logró importantes éxitos. En 2024, el equipo se consagró campeón de la Leagues Cup, un torneo que reúne a clubes de la MLS y la Liga MX. Además, alcanzó la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, aunque cayó ante el Pachuca de México con un contundente 3-0. Estos logros subrayan el buen momento que vivió el Crew en los últimos meses, destacándose como uno de los equipos más competitivos en la región.

Together in Black & Gold, Always 🖤💛

While it’s not how we hoped the season would end, thank you for your constant support throughout our Club’s historic year. We now prepare to write the next chapter. pic.twitter.com/xB6dqT9G5y

— The Crew (@ColumbusCrew) November 4, 2024