Harris y Trump libran “batalla final” por estados decisivos previo a elecciones en EE. UU.

La vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y su rival republicano, el exmandatario Donald Trump, libraron el domingo una maratónica batalla por un puñado de estados decisivos, a horas de las elecciones en EE. UU., con encuestas que presentan un escenario muy ajustado.

Trump se centró en sembrar dudas sobre el sistema de votación en algunos estados claves, algo que podría desembocar, como en 2020, en un nuevo cuestionamiento de los resultados, mientras que Harris dijo que en los próximos días les “van a poner a prueba“.

Este reñido pulso hace que ambos rivales políticos se hayan volcado estos días finales en los siete estados ‘bisagra’: Pensilvania, el que más votos electorales aporta (19); Carolina del Norte (16), Georgia (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6).

El maratón de mítines de Trump comenzó en el condado de Lancaster, Pensilvania, territorio del grupo religioso, pacifista y tradicionalistas de los amish, para pedir el voto en una comunidad que no suele participar en las elecciones, pero que el republicano espera que vaya a las urnas y con ello obtener el margen necesario para ganar este estado clave.

En su mitin en Lititz, Trump también volvió a reiterar sus dudas, hasta el momento infundadas, sobre que el proceso electoral no esté siendo fraudulento, y aseguró que habrá problemas sobre la legitimidad de los resultados electorales si el escrutinio no se sabe la misma noche del martes.

El candidato republicano dijo que no debería “haber dejado” la Casa Blanca después de perder las elecciones de 2020, derrota que nunca reconoció.

También criticó a los medios de comunicación y sus “noticias falsas“, así como al sistema de votación en EE. UU., al quejarse de que en algunos lugares del país no se tiene que mostrar un documento de identificación antes de votar y del tiempo que lleva contar los votos.

“El mundo se ríe de nuestro sistema electoral“, anotó el magnate en su acto de campaña en el estado más crucial de estas elecciones presidenciales del próximo martes.

I was thrilled to be back in GEORGIA tonight, with thousands of proud, hardworking American Patriots! We are just two days away from what will be the most important political event in the history of our Country—but you have to GET OUT AND VOTE! pic.twitter.com/BnPJun9DXC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2024