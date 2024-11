Una inesperada encuesta pone a Harris por delante de Trump en Iowa

Una inesperada encuesta en la recta final de la campaña da una ventaja de tres puntos a la candidata demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, frente al republicano Donald Trump en el estado de Iowa, que ha sido de mayoría conservadora en elecciones presidenciales desde 2012.

El sorpresivo sondeo del diario local Des Moines Register da una intención de voto para Harris del 47 % frente al 44 % de Trump a solo tres días de que se celebren la elecciones presidenciales y legislativas.

🇺🇸If @KamalaHarris is pulling ahead in Iowa, it’s a clear sign Iowans are ready to defend democracy. But securing it goes beyond the presidency—we need @lanon_baccam in the House too. Let’s protect our freedoms for today and generations to come.

MORE: https://t.co/dKeV7RROss pic.twitter.com/IUpigfsgg1

— VoteVets (@votevets) November 3, 2024