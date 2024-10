Captan a mujer con actitud inusual en mitin de Kamala Harris

Durante un mitin celebrado por Kamala Harris en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos (EE. UU.), el pasado 10 de agosto, un gesto de una mujer en el público llamó la atención de internautas, lo cual desató una serie de teorías conspirativas en redes sociales.

Aunque el evento ocurrió hace varios meses, el video resurgió en las últimas horas cuando el comentarista Joe Stonks lo compartió en su cuenta de X (anteriormente Twitter). En el clip se ve a una mujer en el fondo de la toma que, mientras observa el evento, hace un gesto con los ojos que ha sido interpretado como extraño por usuarios en internet.

Stonks, conocido por su postura conservadora, calificó el momento como un indicio de una supuesta “guerra espiritual” y llamó a sus seguidores a “estar atentos” a lo que considera una disputa ideológica. Este comentario generó una ola de respuestas en redes, donde algunos usuarios señalaron que el gesto de la mujer podría tener explicaciones médicas o simplemente haber sido captado en un momento inusual.

Demon Reveals Itself Kamala Harris Rally‼️ (MUST SEE) #Shorts https://t.co/GtHSYFWNXi via @YouTube #YouTube pic.twitter.com/fPFuPKWpBM

