Trump y Harris hacen campaña en el Medio Oeste de EE.UU. a 4 días de las elecciones

El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) y la vicepresidenta Kamala Harris animaron a sus votantes en dos estados claves del Medio Oeste, a 4 días de unas apretadas elecciones que definirán el futuro político de país por los próximos cuatro años.

Ambos candidatos tuvieron varias paradas en los dos estados, Michigan y Wisconsin, y terminaron la jornada en Milwaukee, en eventos de campaña a solo unos kilómetros de distancia el uno del otro.

Además, hicieron énfasis en sus respectivas propuestas para el país y lo que los diferencia el uno del otro.

TOGETHER, WE WILL MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! pic.twitter.com/GLK3ll2zeF

Harris se centró en la importancia del voto joven, a quienes llamó la “promesa” de EE.UU. e insistió en su visión de unidad y colaboración con los republicanos, mientras que Trump enfatizó en su “amor por el país” y aseguró que la demócrata “odia” a la nación.

“No es una buena persona (…) yo creo que los odia”, dijo el exmandatario a sus seguidores y añadió que cree que la exfiscal es “incompetente” y que ha sido “la peor vicepresidenta de la historia”.

Our nation’s housing supply is too low, and your rent is too high.

My plan will fix it. I’ll work to cut red tape to build more homes and crack down on corporate landlords. pic.twitter.com/WUGKoMvtlk

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 2, 2024