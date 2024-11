Jugador del Osasuna renuncia a jugar Copa del Rey para apoyar por los desastres de la DANA

La reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que golpeó la Comunidad Valenciana ha dejado una profunda huella en España, causando cientos de víctimas y una devastación material en numerosas localidades. En medio de la conmoción, miles de personas se han unido como voluntarios para ayudar en la recuperación, y entre ellos se encuentra Rubén García, futbolista del Club Atlético Osasuna, quien ha dejado temporalmente el terreno de juego para ofrecer su apoyo a su tierra natal.

Rubén García, originario de Xàtiva, mostró un gesto ejemplar al ausentarse del partido de Copa del Rey frente al Chiclana para viajar a Paiporta, una de las localidades más afectadas por la DANA. Con una furgoneta cargada de suministros esenciales como guantes, mascarillas, botas, y una máquina de limpieza, el jugador llegó con el objetivo de colaborar en la recuperación de las áreas más devastadas.

👏👏 Enorme 👏👏 ➡️ Rubén García, jugador de @Osasuna, renunció a jugar el partido de Copa de hoy para ayudar a los afectados por la DANApic.twitter.com/5x6AH5JM8m — BeSoccer (@besoccer_ES) November 5, 2024

El noble gesto de Rubén García, jugador del Osasuna

Tras disputar el partido de Liga contra el Valladolid el pasado sábado, Rubén García partió hacia Valencia, dejando de lado compromisos deportivos importantes para priorizar a su comunidad en un momento crítico. Con una actitud humilde y comprometida, se unió a los equipos de limpieza con un cepillo en mano, ayudando a retirar el lodo y los escombros que aún cubren las zonas afectadas.

El club navarro respaldó plenamente la decisión de Rubén García, otorgándole permiso para ausentarse del partido de Copa del Rey contra el Chiclana, originalmente programado para la semana anterior y pospuesto debido a las condiciones meteorológicas extremas. Osasuna expresó su apoyo en redes sociales, elogiando el gesto de su jugador y destacando la importancia de la solidaridad en estos momentos.

Rubén no fue el único miembro del equipo que viajó a tierras valencianas. Vicente Moreno, entrenador de Osasuna y oriundo de Massanassa, también se desplazó a su localidad natal para colaborar en la limpieza de los escombros. Durante una rueda de prensa previa al último partido, Moreno no pudo evitar la emoción al hablar de la tragedia que afecta a su tierra. “Es muy duro especialmente para ellos, pero para los que estamos lejos y tenemos allí a la familia, amigos, vecinos, hijos… es realmente difícil no poder estar con ellos”, señaló conmovido.

Otro gesto significativo fue el de Ante Budimir, delantero croata de Osasuna, quien en el último partido portó una camiseta con el mensaje “Fuerza Valencia” en solidaridad con los afectados. La acción fue ampliamente aplaudida en redes sociales, y Rubén García compartió la imagen de su compañero con el lema “Els meus equips” (Mis equipos), en referencia a su vínculo tanto con Osasuna como con la Comunidad Valenciana.