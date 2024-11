Jordi Alba se encara con el árbitro tras la eliminación del Inter Miami

El Inter Miami quedó fuera de los playoffs de la MLS Cup tras una inesperada derrota ante el Atlanta United en la primera ronda, un revés que, sumado a la frustración del partido, llevó a Jordi Alba a protagonizar un encare con el árbitro del encuentro. En el calor del momento, el veterano defensa español confrontó al juez, exclamando: “Eres un cagón, eres un cagón”. Esta reacción no pasó desapercibida y rápidamente se hizo viral en redes sociales, generando un debate sobre la intensidad del momento y la decepción de un equipo que aspiraba a mucho más.

Posteriormente, en zona mixta, Jordi Alba ofreció declaraciones sobre el rendimiento del equipo sin mencionar su episodio con el árbitro. El español reconoció la frustración dentro del vestuario tras la derrota en una serie que había comenzado con expectativas altas para el club de Miami. Atlanta United, que se clasificó a los playoffs con el último boleto de la Conferencia Este, dio la sorpresa al eliminar a un equipo liderado por figuras de renombre como Lionel Messi, Sergio Busquets y el propio Alba.

When you don’t know how to loose …

Jordi Alba of Inter Miami pic.twitter.com/JaVeG9olaY

