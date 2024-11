Estadio Lusail será la sede de la final de la Copa Intercontinental

La Copa Intercontinental 2024 tendrá un cierre espectacular en el estadio de Lusail, en Doha, Catar, el próximo 17 de diciembre. Este icónico recinto, que fue el escenario de la final del Mundial de Catar 2022, acogerá el partido en el que el Real Madrid buscará conquistar un nuevo título internacional. El anuncio fue realizado este martes por el comité organizador del torneo, confirmando a Catar como sede de un evento que atraerá la atención de los aficionados al fútbol a nivel global.

El torneo contará con tres encuentros que se disputarán en Doha entre el 11 y el 17 de diciembre. Las entradas para estos partidos estarán a la venta a partir del 21 de noviembre, y se espera una gran demanda por parte de los aficionados. Además del estadio de Lusail, otro de los recintos mundialistas, el Estadio 974, será sede de los encuentros iniciales de la competencia. Este estadio, notable por su diseño desmontable y construido a partir de contenedores de transporte, albergó algunos encuentros del Mundial de 2022 y estaba planeado para ser desmantelado después del torneo. Sin embargo, debido a su impacto y diseño innovador, el Estadio 974 continúa en uso y será parte fundamental de la Copa Intercontinental.

The #FIFA Intercontinental Cup #Qatar 2024 will host three matches featuring world class teams between December 11 and 18 at Lusail Stadium and Stadium 974. https://t.co/HxwgUeTnyE

