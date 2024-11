Ministro de Gobernación expone situación de las cárceles del país

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió este martes 12 de noviembre a la situación del sistema penitenciario en Guatemala y detalló que, aunque se ha arrancado con ciertas acciones para su fortalecimiento, todavía existen temas por atender y es en lo que se enfoca su gestión.

Un primer paso es el proyecto implementado en la Granja Penal Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla, que antes era conocida como “el Infiernito”. Las instalaciones fueron remodeladas y se puso en marcha una serie de controles y el uso de equipos de tecnología para reducir la posibilidad de que desde lo interno se puedan generar delitos que impacten a la sociedad.

La remodelación se inició en junio pasado y fue entregada oficialmente el pasado fin de semana por parte de la cartera del Interior. Ahora fue nombrada “Renovación I” y ya fueron trasladados al lugar 131 reos de alta peligrosidad y de ciertos perfiles que fueron analizados por las autoridades y se consideró que fueran puestos bajo ese sistema de control.

Ayer, luego de salir de una citación en el Congreso, el titular de la cartera del Interior se refirió al ingreso de los privados de libertad a este recinto.

“Nuestra estrategia es fundamentalmente: limitar la capacidad de comportamiento criminal de privados específicos, que pueden ser cabecillas como no. Porque un cabecilla organiza otras actividades, pero no es el mismo. Es un proceso que no puedo dar detalles, porque son temas de seguridad y los ponemos en alerta, y no queremos eso”, dijo.