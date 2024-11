Upamecano defiende a Mbappé de las críticas

En medio de un ambiente crítico hacia Kylian Mbappé, el defensor central del Bayern de Múnich, Dayot Upamecano, ha salido en defensa de su compañero de la selección francesa. Upamecano ha lamentado lo que considera una “falta de reconocimiento” hacia el trabajo y el esfuerzo de Mbappé, quien actualmente es capitán del equipo y ha sido pieza clave en la historia reciente de los ‘Bleus’. Sus declaraciones buscan resaltar el valor del delantero del Real Madrid, quien ha enfrentado duras críticas por su desempeño y su reciente ausencia en la convocatoria de la Liga de Naciones de la UEFA.

En días previos al enfrentamiento entre Francia e Israel en la Liga de Naciones, el seleccionador Didier Deschamps anunció la sorpresiva baja de Mbappé de la convocatoria. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue la falta de explicaciones detalladas sobre esta decisión. La omisión de Mbappé ha dado lugar a especulaciones, cuestionamientos, y ha intensificado las críticas hacia el jugador, a pesar de su destacada carrera y liderazgo en la selección.

Dayot Upamecano, consciente de la presión que enfrenta su amigo y compañero, expresó su respaldo en rueda de prensa. “No hay que olvidar lo que Kylian ha hecho por el equipo de Francia. Fue fundamental para que Francia alcanzara la cima del fútbol mundial en 2018 y luego nos llevara al subcampeonato en 2022″, subrayó el central, que acumula 27 participaciones con la selección nacional. Además, agregó que “falta un poco de reconocimiento hacia él”, evidenciando que muchos han pasado por alto los méritos de Mbappé y su contribución al equipo en momentos cruciales.

Upamecano no solo elogió el talento y compromiso de Mbappé, sino que también recordó la intensidad de la agenda de un futbolista profesional. Con la cantidad de partidos que se juegan cada temporada, es común que los jugadores sufran tanto física como mentalmente, algo que muchas veces se minimiza desde el exterior. “Al fin y al cabo, somos humanos”, dijo Upamecano, resaltando que el aspecto mental es esencial y puede verse afectado por la presión, las críticas y la falta de apoyo.

Dayot Upamecano habló también de su relación personal con Mbappé, más allá de lo que ocurre dentro de la cancha. “Es un súper jugador y también un amigo. Sé de lo que es capaz y es muy importante para nosotros”, añadió el central del Bayern, quien se mostró convencido de que el atacante sigue siendo una pieza esencial para el éxito de la selección francesa.

🗣️ Upamecano: “I hope to see Mbappé again very soon. He’s our captain.” pic.twitter.com/8rAo1lOP2J

— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 12, 2024