Ángela Aguilar recibe el premio “Mujer del Año” de la revista Glamour

Ángela Aguilar fue reconocida en el evento ‘Mujer del Año’ en la categoría ‘Música Regional Mexicana’ por la revista ‘Glamour México’.

Esta distinción ha causado gran revuelo debido a la polémica que ha protagonizado la cantante en torno a su vida personal.

Las redes sociales no han dejado de criticarla por su relación con Christian Nodal y la controversia con la ex de él, Cazzu.

El evento de entrega de este reconocimiento se llevó a cabo la noche del miércoles 13 de noviembre en un exclusivo hotel de la CMX, en donde reunieron a algunas de las mujeres más influyentes del país.

A pesar de recibir este reconocimiento, ella no posó para los fotógrafos ni habló con los reporteros en la alfombra, lo que generó aún más críticas como:

Chamonic, una reportera de espectáculos, fue quien compartió las primeras imágenes de la artista en el evento, donde aparece sentada junto a su esposo.

Tras recibir el reconocimiento, Ángela Aguilar expresó su agradecimiento por el honor y destacó la importancia de su legado familiar y su conexión con la música mexicana.

Gracias por tus palabras de apoyo, por confiar en mí, en mi talento, en mi música… es un honor”, comenzó diciendo.

La hija de Pepe Aguilar agradeció también a su famoso esposo y a su familia quienes han estado a su lado:

Yo solamente quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando”, expresó.

Luego añadió: “Tuve la fortuna de crecer en una familia de artistas, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por un mariachi y los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva”.

“Ese mismo honor, no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”, dijo.