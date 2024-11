Muere famoso bailarín ruso tras caer de un edificio

Un reconocido bailarín de ballet ruso murió a los 39 años tras sufrir una caída desde el balcón de un quinto piso de un edificio.

El accidente ocurrió mientras Vladimir Shklyarov estaba tomando analgésicos antes de una cirugía de columna programada para el lunes 18 de noviembre, dijo Anna Kasatkina.

“Él sufría una lesión en la espalda y estaba prevista una operación compleja de la columna para el lunes. Durante todo este tiempo estuvo tomando analgésicos fuertes”, detalló.

The Royal Ballet is deeply saddened to hear the news of the death of Vladimir Shklyarov. We remember his time performing with the Company as a guest artist and our thoughts are with his family and friends.

Photo: Kenneth MacMillan's Manon, 2018. Photograph by Sasha Gouliaev pic.twitter.com/h7T63ds0Ry

— Royal Ballet and Opera (@rbo_org) November 16, 2024