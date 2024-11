Capturan al hijo de la princesa Mette-Marit por supuesta violación

El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue arrestado bajo sospecha de violación, dijo la policía el martes.

Marius Borg Høiby al parecer mantuvo “relaciones sexuales con una persona que se encontraba inconsciente o que, por otras razones, no podía resistirse al acto”.

La policía no indicó cuándo ocurrió la presunta violación, pero se limitó a decir que “la víctima no debió poder resistirse al acto”. Los medios noruegos dijeron que Borg Høiby negó la acusación.

