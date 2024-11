Congresista Torres ve en caso de Zamora una muestra de la “guerra” contra la libertad de expresión

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció este miércoles 20 de noviembre con respecto a la situación que enfrenta el periodista José Rubén Zamora, a quien recientemente una sala le revocó las medidas sustitutivas que un órgano jurisdiccional le otorgó semanas atrás para que pudiera salir de prisión.

Con el referido fallo, el fundador del diario el Periódico deberá volver a la prisión militar de Mariscal Zavala donde había pasado 813 días hasta el pasado 19 de octubre, cuando se le benefició con el arresto domiciliario.

Al respecto, Torres señaló por medio de una publicación en su cuenta de la red social X que “silenciar a periodistas con cargos falsos socava la justicia y la libertad”. Agregó que el pueblo de Guatemala merece algo mejor.

En su opinión, “el encarcelamiento de José Rubén Zamora es otro recordatorio sombrío de la guerra de la fiscal general (Consuelo Porras) contra la libertad de expresión y la democracia”.

#AHORA La congresista estadounidense de origen guatemalteco, @NormaJTorres, se pronuncia por la situación del periodista José Rubén Zamora en Guatemala https://t.co/wosYzYK1Lt — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 20, 2024

Zamora adelantó intentos para regresarlo a prisión

Zamora Marroquín en 2021, por medio de El Periódico, denunció que el Gobierno de Alejandro Giammattei, había realizado negocios anómalos en la adquisición de las vacunas empleadas para combatir la covid-19 y también publicó más de una decena de reportajes sobre corrupción del círculo que rodeaba al entonces presidente.

A finales de octubre pasado, el comunicador de 68 años dijo en su residencia que no descartaba que buscarían regresarlo a prisión de nuevo: “Pueden tener la tranquilidad de que no me iré del país, aquí los estaré esperando”, declaró en aquella oportunidad.

Entre 2022 y 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el proceso penal contra el periodista estuvo marcado por anomalías como no permitirle presentar pruebas de descargo o la persecución penal contra sus abogados defensores.

Durante su estadía en prisión, Zamora Marroquín fue visitado por representantes del Gobierno de Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos.

En los últimos cuatro años, al menos 65 personas entre periodistas, jueces, activistas y fiscales, tuvieron que salir exiliados de Guatemala denunciado que existía una persecución política en su contra por su labor.