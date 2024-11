¡Mon Laferte dará shows nudistas! Tanto ella como el público estará sin ropa

Mon Laferte se volvió tendencia en redes sociales tras anunciar que realizará una serie de performance donde ella y su público estarán completamente desnudos. La famosa cantante chilena señaló que este tipo de shows será una “oportunidad para sanar”.

La intérprete realizará una serie de conciertos en el marco de su exposición de arte visual titulada Autopoiética, en el Centro Cultural Matucana 100, en Santiago de Chile. La peculiaridad de estas presentaciones de la artista es que ni ella ni los asistentes tendrán ropa.

“Esta semana serán las performances dentro del marco de mi Expo Autopolética y cantaré desnuda”, escribió Mon Laferte en su cuenta de X.

Además, agregó: , si, el desnudo ha sido una de las formas más antiguas y significativas de expresión artística a lo largo de la historia, el arte ha explorado y celebrado el cuerpo humano en su forma más natural”.

Mon confesó que incluso ir a la playa es algo que le genera inseguridad, por lo que este performance sigue siendo algo que le genera conflicto. La famosa cantante chilena, que reside en México, considera que este espacio será una gran oportunidad para crecer y sanar.

Mon Laferte y sus reflexiones…

En el mismo, todos los asistentes valorarán sus cuerpos, dejando a un lado sus inseguridades. “A mí aún me cuesta mucho, incluso ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto”, detalló.

Además, agregó: “Llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo, de generar un espacio seguro para las personas que serán parte y también para mí, hoy me desperté y me di cuenta que será una gran oportunidad para crecer, para sanar”.

Los interesados deben realizar un registro, publicado por la propia cantante en sus redes sociales. De las solicitudes recibidas se seleccionarán 15 personas por función mediante un sorteo aleatorio, y cada participante podrá asistir solo una vez.