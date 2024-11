Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 cerraron el año con un enfrentamiento que dejó sabor amargo para los peruanos. La selección de Perú cayó 1-0 frente a Argentina en un duelo disputado, pero lo que más resaltó tras el pitazo final fueron las declaraciones del capitán peruano, Paolo Guerrero, quien apuntó directamente al árbitro Wilmar Roldán y al astro argentino Lionel Messi.

Tras el encuentro, Guerrero expresó su frustración con el arbitraje, acusando al colombiano Wilmar Roldán de favorecer a Messi. El delantero de 40 años, visiblemente molesto, señaló lo que consideró un trato desigual durante el partido.

Paolo Guerrero y su mensaje a los árbitros y Messi : El arbitraje estaba de un lado, a Messi no se le puede tocar porque pitan falta por solo rosarlo , y ustedes la prensa no dicen nada y lo sabe bien” pic.twitter.com/NN2hstBSP1 — TERADEPORTES (@Teradeportes) November 20, 2024

Guerrero se lanza contra Messi y el arbitraje

“Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona”, afirmó Guerrero ante los medios. “A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta. A Messi lo tocabas con un dedo y le cobraban falta en todas”.

El veterano jugador no se detuvo ahí y desafió a los cronistas deportivos a analizar el arbitraje con objetividad: “¿Ustedes hacen un análisis de eso o no les importa? Nadie lo dice porque es Messi, ¿no? Cualquier contactito, se tira. A nosotros nos empujaban y no cobraban nada. Es un poco difícil porque te va condicionando”.

En el encuentro, Lionel Messi fue el jugador que más faltas recibió, con un total de cinco infracciones cobradas a su favor. Esto reforzó el argumento de Guerrero, quien consideró que la constante protección arbitral hacia “La Pulga” desbalanceó el partido.

El revés ante Argentina complica aún más las aspiraciones de Perú para mantenerse en la pelea por un cupo en el Mundial de 2026. El equipo dirigido por Juan Reynoso sigue sin encontrar regularidad en su rendimiento, y las declaraciones de su capitán reflejan la presión que sienten tras los últimos resultados.