La voz de Milhouse abandona “Los Simpson” tras 35 años

Los Simpson le dicen adiós a la actriz que interpretó a Milhouse y otros personajes durante 35 años.

Pamela Hayden, quien además prestó su voz para Jimbo Jones, Rod Flanders, Janey y Malibu Stacy, anunció oficialmente su retiro como actriz de doblaje.

Su última participación será en el episodio especial Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes, que se transmitirá el domingo 24 de noviembre a través de Hulu y Fox TV en Estados Unidos.

“Después de muchas deliberaciones, he decidido retirarme de Los Simpson para dedicarme a otras actividades creativas. Gracias a todos por vuestro cariño y apoyo”, comentó Hayden en el post de la cuenta oficial de la serie animada.

La publicación contiene un video en donde se aprecian algunos de sus mejores momentos como el personaje, así como sus propias palabras fuera de interpretación.

“Ha sido un honor y una alegría haber trabajado en un espectáculo tan divertido, ingenioso e innovador”, expresó.

La carrera de Pamela Hayden

“Pamela nos hizo reír muchísimo con Milhouse, el desventurado niño con la nariz más grande de Springfield. Hizo que Milhouse fuera divertidísimo y real, y la extrañaremos”, dijo el creador de “Los Simpson”, Matt Groening.

El personaje apareció por primera vez en un anuncio de Butterfinger en 1989 y recibió su nombre en honor al expresidente estadounidense Richard Milhous Nixon.

Groening dijo que lo adoptó “porque era el nombre más desafortunado que un niño podía tener”.

A lo largo de su carrera en la famosa serie animada, no solo interpretó al famoso mejor amigo de Bart Simpson, sino también a Jimbo Jones, uno de los adolescentes problemáticos de Springfield.

Además, prestó su voz a Rod Flanders, hijo de Ned Flanders, así como a Sarah Wiggum, esposa del jefe de policía, y a Janey Powell, amiga de Lisa Simpson.

“La hora de colgar el micrófono ha llegado, pero ¿cómo decir adiós a Los Simpson?… no es fácil”, expresó Hayden.