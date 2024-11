Los Simpson: se hace viral episodio sobre su predicción en las Elecciones de EE.UU.

El programa Los Simpson ha tenido fama de predecir el futuro. Ahora se ha hecho tendencia un episodio que podría revelar quién ganará las Elecciones de Estados Unidos 2024.

La longeva serie de animación se ha hecho famosa porque algunos de sus episodios y chistes resultan inquietantemente exactos. Algunos optan por creer que se trata de un poder de “predicción” más extraño que la ficción.

It’s a two party system. You have to vote for one of us. #ElectionDay pic.twitter.com/OO3P1nvmFN

— The Simpsons (@Simpsons_tweets) November 5, 2024