Fallece inesperadamente cantante y estrella de X Factor

La repentina muerte de Stephanie Ternent Reid, cantante y participante destacada de X Factor, conmocionó al mundo del entretenimiento. La joven de 36 años falleció el 18 de noviembre de 2024, tras caer enferma el fin de semana anterior. Su madre, Julie Reid, compartió la desgarradora noticia en redes sociales, prometiendo cuidar de los dos hijos pequeños de la artista, quienes quedaron huérfanos tras su partida.

La tragedia es aún más desgarrante debido a que la cantante murió poco después de su primer aniversario de bodas, celebrado en octubre de 2023 con su esposo, Ryan. Stephanie dejó a su viudo al cuidado de su hijo mayor, Jackson, y su bebé recién nacida.

A pesar de la sorpresa por su muerte, los detalles sobre las causas permanecen confusos; hasta el momento, solo se sabe que enfermó repentinamente, pero no se ha confirmado si su fallecimiento está relacionado con alguna enfermedad específica.

La madre de Stephanie, al compartir su dolor en redes sociales, expresó que su corazón estaba roto, pero prometió amar y cuidar a los nietos de Stephanie tal como ella lo hizo. Los mensajes de apoyo de amigos, familiares y seguidores han invadido las plataformas sociales, mostrando la profunda tristeza que ha causado la pérdida de la cantante.

Stephanie Ternent Reid, from Edinburgh, had been complaining of feeling unwell over the weekend and passed away on Monday morning, just four weeks after celebrating her first wedding anniversary. The mum-of-two was a much-loved member of staff at Hibernian Football Club where she… pic.twitter.com/rkeeAlsjMO

