Hombre finge haber muerto ahogado para abandonar a su esposa

Un hombre de Wisconsin que orquestó una elaborada farsa para desaparecer y abandonar a su esposa e hijos, fingiendo su ahogamiento en un lago local, fue localizado en Europa del Este. Ryan Borgwardt, quien llevaba desaparecido desde agosto, ha estado en contacto regular con las autoridades, confesando su engaño y revelando detalles de su plan de escape.

Según el alguacil del condado de Green Lake, Mark Podoll, Borgwardt ha estado enviando videos y mensajes a las autoridades, incluso describiendo cómo simuló su muerte y cómo logró salir del país. Aunque se sabe que está bien y en una ubicación aproximada, Borgwardt se ha mostrado reacio a regresar a Estados Unidos.

“La buena noticia es que sabemos que está vivo y bien. La mala noticia es que no sabemos exactamente dónde está Ryan y aún no ha decidido regresar a casa”, explicó el alguacil.

En un video, Borgwardt muestra su apartamento, moviendo brevemente la cámara, pero enfocando principalmente una puerta y paredes desnudas. “Estoy a salvo y seguro, no hay problema. Espero que esto funcione”, dijo en el clip.

Borgwardt relató a las autoridades que viajó unos 80 kilómetros desde su casa en Watertown hasta Green Lake, donde volcó su kayak, arrojó su teléfono al agua y luego remó en un bote inflable hasta la orilla. Elegió ese lago, el más profundo de Wisconsin, con 72 metros de profundidad.

Luego, recorrió en bicicleta eléctrica unos 110 kilómetros durante la noche hasta Madison. Desde allí, tomó un autobús hasta Detroit, luego otro hasta Canadá, y finalmente voló a Europa del Este, según el sheriff.

La búsqueda de Borgwardt, que involucró a buzos y equipos especializados, se extendió por más de un mes y costó decenas de miles de dólares a los contribuyentes. Las investigaciones revelaron que Borgwardt había planeado su desaparición meticulosamente, obteniendo un nuevo pasaporte y borrando las huellas digitales de su computadora.

