El Barcelona resiente la ausencia de Lamine Yamal

El FC Barcelona enfrenta un desafío particular cada vez que Lamine Yamal no está en el once titular. El empate 2-2 ante el Celta de Vigo en Balaídos, donde los azulgranas dejaron escapar una ventaja de dos goles en los últimos minutos, marcó otro episodio en la lista de tropiezos que comparten un denominador común: la ausencia del joven prodigio. Este patrón se ha repetido en los partidos clave de la temporada, demostrando la importancia del internacional español en el esquema táctico del líder de LaLiga EA Sports.

La primera derrota del curso, en la jornada 8 contra Osasuna (4-2), evidenció cómo la falta de Lamine desde el inicio impacta el rendimiento del equipo. Aunque entró en la última media hora y anotó un gol cerca del final, no fue suficiente para evitar la caída. Posteriormente, en la jornada 13, una lesión de sindesmosis en el tobillo derecho dejó al Barça sin su desequilibrio en el ataque, lo que resultó en una derrota por 1-0 ante la Real Sociedad en el Reale Arena. Estas situaciones no solo reflejan la dependencia del equipo en el talento del ’19’, sino también su capacidad de influir incluso en los momentos más críticos.

Lamine Yamal parece indispensable

Con Lamine Yamal en el once titular, el Barcelona mantiene un récord perfecto en LaLiga, con 11 victorias en 11 partidos. Su habilidad para desequilibrar a las defensas rivales, su visión de juego y su creatividad son elementos que dotan al equipo de una dinámica única en el ataque. En su ausencia, los azulgranas parecen carecer de fluidez ofensiva y soluciones en los momentos clave, dejando en evidencia una dependencia que, aunque positiva por la calidad del jugador, también expone las limitaciones del conjunto cuando él no está.

La situación plantea una reflexión importante para Hansi Flick y su cuerpo técnico: encontrar formas de mantener la consistencia del equipo incluso sin Yamal en la cancha. Si bien su impacto es innegable, depender exclusivamente de un solo jugador puede ser peligroso en una temporada larga y competitiva. Para el Barcelona, fortalecer la cohesión táctica y descubrir nuevas alternativas ofensivas será esencial para evitar que la ausencia de su joven estrella se traduzca en puntos perdidos en su lucha por el título.