Javier Mascherano, nuevo director técnico de Inter Miami

Inter Miami CF ha anunciado oficialmente la contratación de Javier Mascherano como su nuevo director técnico. El exfutbolista argentino, reconocido por su destacada carrera tanto a nivel de clubes como en la selección nacional, asumirá el mando del equipo de la Major League Soccer (MLS) con un contrato que se extenderá hasta el final de la temporada 2027.

Mascherano, que recientemente dirigió a las selecciones Sub-20 y Olímpica de Argentina, aportará su vasta experiencia tanto en el terreno de juego como en el banquillo. Su nombramiento fue respaldado por Jorge Mas, propietario gerente del club, quien destacó la combinación de habilidades tácticas y experiencia internacional que el argentino aporta al proyecto. “Javier ha sumado una experiencia inigualable en su carrera, desde jugar en las competencias más importantes hasta entrenar a selecciones juveniles. Su conocimiento será esencial para maximizar el potencial de nuestra plantilla”, señaló Mas.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️

Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤.

More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 26, 2024