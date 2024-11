Todo lo que se sabe sobre la Met Gala 2025: fecha, temática y los protagonistas del evento

Cada año, la Met Gala convierte las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el epicentro de la moda y la cultura pop. Este evento benéfico recauda fondos para el Costume Institute. Ademas, reúne a las figuras más influyentes del mundo del arte, la moda, la música y el entretenimiento.

En 2025, la gala se celebrará el lunes 5 de mayo y promete ser un homenaje sin precedentes a la riqueza cultural y estilística de la comunidad afroamericana. Con la temática “Superfine: Tailoring Black Style”, y una lista de copresidentes de renombre, esta edición busca celebrar la sofisticación y la influencia histórica del estilo negro en la moda.

La Met Gala 2025 tendrá lugar el 5 de mayo en su sede tradicional, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Como es habitual, la gala estará encabezada por Anna Wintour, editora de Vogue, quien este año contará exclusivamente con copresidentes masculinos.

La misma tematica está inspirada en el influyente libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity de la académica Monica L. Miller. Esta exposición rinde homenaje a la sofisticación y creatividad del dandismo negro, un fenómeno estilístico que trasciende lo puramente estético.

Más detalles de la Met Gala

El dandismo negro tiene sus raíces en el siglo XVIII. En cuando hombres afrodescendientes adoptaron estilos de vestir inspirados en la aristocracia europea, pero con toques únicos que desafiaban las expectativas sociales impuestas. Desde entonces, este estilo ha evolucionado hasta convertirse en una expresión de poder, individualidad y orgullo cultural.

La Met Gala 2025 contará con un grupo selecto de copresidentes. Ellos representan las disciplinas, pero comparten un profundo compromiso con la moda y la creatividad.

Este enfoque se alinea con la temática del evento, ya que cada copresidente encarna, en su trayectoria, la conexión entre estilo, cultura y expresión personal.