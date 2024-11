Robert Lewandowski alcanza los 100 goles en la Champions League

El delantero polaco Robert Lewandowski, a sus 36 años, ha marcado un nuevo hito en la historia del fútbol al alcanzar los 100 goles en la UEFA Champions League. Con este logro, el actual jugador del FC Barcelona se une a un selecto grupo de futbolistas que han dejado una huella imborrable en la competición más prestigiosa del fútbol europeo. La hazaña ha sido el resultado de una carrera llena de éxitos, vistiendo las camisetas del Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y, ahora, del conjunto catalán.

El histórico gol número 100 llegó desde el punto penal durante la jornada cinco de la fase de grupos, en un partido contra el Stade Brest de Francia. En la jornada anterior, Lewandowski había quedado a un paso de este récord tras anotar un doblete en la goleada como visitante ante el Estrella Roja, alcanzando entonces los 99 tantos.

Robert Lewandowski becomes the third player in history to reach 100 Champions League goals 👏#UCL pic.twitter.com/cXenLyGHDN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2024