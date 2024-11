Ejecutivo define mecanismo para invitar a la fiscal general

El Ejecutivo confirmó este jueves 28 de noviembre que se tienen avances en el proceso para poder convocar a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, a una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para abordar temas relacionados con su gestión.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Santiago Palomo, dijo que ya está definida la fecha y también las cuestiones propias del procedimiento.

Aunque aseguró que no va a anticipar los referidos datos, el funcionario reiteró que en los próximos días va a estar ya en dominio público esta invitación y, además, se compartirá otra información adicional “muy importante”.

El secretario general del MP, Ángel Pineda, indicó en horas de la mañana de este jueves que aún no han recibido la invitación por parte del organismo Ejecutivo. Asimismo, dijo que está de acuerdo con las palabras del secretario de Comunicación, Santiago Palomo.

“Esperamos que llegue la nota, no ha llegado todavía oficialmente. Estamos a la espera ya hace varias semanas; sin embargo, ya hubo una invitación por parte de la señora fiscal para obviar esa nota y que pudiesen reunirse tanto el presidente de la república como la fiscal general”, expuso.

#AHORA El secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, dijo que aún no han recibido la invitación por parte del Organismo Ejecutivo. Apuntó que no hay necesidad de notas o invitaciones para conversar y señaló que lo que no se puede compartir es información relacionada… pic.twitter.com/YS1rbFe4VP

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 28, 2024