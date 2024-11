Registro de Ciudadanos del TSE notifica a juez la cancelación de Semilla

El Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal confirmó este viernes 29 de noviembre que fue notificado por parte de la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la cancelación del partido político Movimiento Semilla.

En la resolución emitida por el director de esa oficina, Sergio Escobar Antillón, se detalla que se dio cumplimiento de la orden judicial que decreta la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del Comité Pro Formación y del partido político.

De igual forma, se establece remitir una copia de esa resolución al Departamento de Organizaciones Políticas de la Dirección General del Registro de Ciudadanos para que realice las anotaciones correspondientes, también al a Secretaría General y la Inspección General del TSE, al igual que a la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los partidos y la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión para su conocimiento.

Fue ayer mismo cuando el juez Fredy Orellana, titular del juzgado séptimo, ordenó a esa Dirección del TSE hacer efectiva la referida orden con respecto al partido oficial, que se encuentra suspendido por un proceso penal en su contra que el Ministerio Público (MP) inició en 2023 por supuestas anomalías en su formación.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, a cargo del caso contra la organización política, la solicitud del juez se basa en testimonios de la exdiputada y funcionaria del actual gobierno Ligia Hernández, quien decidió aceptar cargos en este caso tras pasar 90 días en prisión.

El diputado oficialista Samuel Pérez se pronunció luego de que se confirmó la notificación del Registro de Ciudadanos del TSE al juzgado Séptimo. Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, indicó que ya se plantearon algunas acciones legales y también se interpondrá una apelación en las próximas horas, entre otros recursos.

Con respecto a que el órgano electoral ya acató la orden judicial, el parlamentario expresó: “intentamos que no sucediera con las acciones de amparo ayer en la Corte de Constitucionalidad y una Sala; sin embargo, no convocaron a pleno y no pudimos prevenirlo. Sabíamos que esta era una ruta y ya tenemos lista la apelación”.