¡Antigua GFC elimina al campeón Municipal!

En el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, con casi ocho mil asistentes ilusionados en ver a su equipo clasificar a semifinales, Municipal recibió al Antigua G. F. C. en busca del tercer boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural. Cobán Imperial y Xinabajul lograron el sábado el boleto a esa instancia.

Previo al compromiso entre capitalinos y antigüeños, la afición local mostró una enorme manta con la leyenda: El equipo del pueblo. Asimismo, otra que decía: Municipal es grande por su gente. Y con todo el ambiente de una digna serie de cuartos de final, el balón rodó en la gramilla del estadio El Trébol.

Los primeros momentos destacados del partido fueron un fuerte pelotazo a José Gálvez, quien debió ser asistido por el cuerpo médico visitante. La otra jugada fue la amonestación a José Carlos Martínez, quien golpeó al portero Luis Morán cuando fue a buscar un centro que envió Pedro Altán.

Goles de Muñoz y Calderón

Con pocas llegadas de peligro a los arcos de Alejandro Medina y Luis Morán, el partido llegó al minuto 28, y Rudy Muñoz, el jugador de moda, apareció con un remate potente de larga distancia para abrir el marcador. Fue un tiro rasante al cual no pudo llegar Morán ya que iba esquinado.

Al minuto 36, José Carlos Martínez cometió una falta y Bryan López no lo amonestó, por lo que se libró de ser expulsado del partido.

Más adelante al 38, un empujón de Santiago Gómez sobre el defensor rojo, Aubrey David, derivó en una bronca entre jugadores que terminó con amarilla para el portero Alejandro Medina y para el delante Gómez.

Minutos después de esa acción, Municipal encontró el 2-0 al 44 tras el cobro de un tiro de equina. El anotador fue César Calderón, quien en una zona poblada encontró la ruta para el segundo gol de los locales, y con ello, se daba un paso en firme para ir a las semifinales del campeonato nacional.

#Apertura2024 | Momento del festejo de José Calderón, quien da más tranquilidad al campeón nacional en la serie de cuartos de final.

Igualan la serie

Antigua G. F. C. estaba obligado a ir hacia el arco de Alejandro Medina para descontar en el marcador y acercarse al marcador global. La misión era marcar dos goles para ir a tiempo extra o tres para ganarlo en tiempo reglamentario.

Pero la historia, por lo menos en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, fue distinta. Municipal fue quien tuvo las mejores opciones de gol, y en dos oportunidades, Luis Morán evitó que el campeón defensor incrementara a 3-0 el marcador.

Al 64, Javier López hizo una variante que más adelante tendría sus frutos: Retiró a Santiago Gómez y le dio ingreso a Dewinder Bradley. Pasaron seis minutos después del ingreso de Bradley y al 70 empezó la remontada antigüeña. Gol de Dewinder Bradley para el 2-1 en el partido y serie global.

Y tres minutos después, al 73, lo impensable, empate de Antigua G. F. C. gracias al tanto de Alexander Robinson. Y con un 2-2, y 17 minutos por jugarse, la ansiedad y nerviosismo se adueño de todos en el estadio El Trébol.

El partido terminó en su tiempo reglamentario con un empate 2-2, por lo que fue necesario el tiempo extra.

La afición de Municipal abucheó a su equipo al final por la forma de perder la ventaja que tenía sobre Antigua G. F. C.

#Apertura2024 | En tres minutos, Antigua G. F. C. logró igualar el partido con goles de Dewinder Bradley y Alexander Robinson. Así fueron los festejos.

Clasifica Antigua

Ya con un cielo nublado y el frío característico de las tardes de diciembre, se jugó el tiempo extra, donde los equipos no se hicieron daño. Municipal y Antigua G. F. C. intentaron en alguna oportunidad, pero el trabajo de los porteros estuvo al día en esos 30 minutos extras del partido.

Lo novedoso en ese alargue fue la expulsión de Alexander Robinson. Se jugaba el 110, es decir, los primeros 5 minutos del segundo tiempo, cuando el autor del gol que empató la serie intentó una chilena he hizo daño a su rival, por lo que Bryan López no lo dudó y lo expulsó. Antigua G. F. C. perdía potencialmente un gol en la tanda de penaltis.

A falta de un minuto para ir a los penaltis, Sebastián Bini sorprendió y cambió a Alejandro Medina y le dio el ingreso a Kenderson Navarro, situación que dejó una gran herida entre el portero y el técnico.

En los penaltis, Kenderson Navarro fue inoperante y no pudo ante la efectividad del visitante que anotó en cuatro oportunidades, Municipal solo convirtió uno y falló tres. Así es como Municipal queda eliminado, Antigua digno semifinalista.

La serie entre Municipal y Antigua G. F. C. fue la segunda en decirse con penaltis, tras la que hicieron Cobán Imperial y Comunicaciones.

Semifinales

A falta de la serie entre Xelajú y Deportivo Mixco, las semifinales se proyectan así:

Si clasifican los quetzaltecos: Antigua-Xelajú y Xinabajul-Cobán Imperial

Si clasifican los mixqueños: Mixco-Cobán Imperial y Antigua-Xinabajul

Los juegos de las semifinales serán este miércoles 4 y jueves 5 de diciembre (ida) y el sábado 7 y domingo 8 de diciembre.