LA Galaxy y New York Red Bulls disputarán la final de la MLS

La Major League Soccer (MLS) vivirá un duelo de ciudades icónicas cuando LA Galaxy y New York Red Bulls se enfrenten en la final de la MLS Cup 2024. El esperado encuentro, programado para el 7 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles, reúne a dos equipos con historias y ambiciones muy diferentes: los angelinos, con un sólido historial de títulos, y los neoyorquinos, en busca de su primera corona en esta competición.

El LA Galaxy, liderado por el español Riqui Puig, alcanzó la final tras superar a los Seattle Sounders con un ajustado 1-0 en las semifinales. Dejan Joveljic fue el héroe del partido al anotar el gol decisivo en el minuto 85, aprovechando un error de Alex Roldán. Este triunfo se suma a una destacada actuación en los playoffs, donde los Galaxy aplastaron a sus rivales con marcadores de 5-0, 4-1 y 6-2 contra Colorado Rapids y Minnesota, respectivamente. Con un ataque encabezado por Puig, el brasileño Gabriel Pec y el ghanés Joseph Paintsil, el equipo angelino acumula 16 contribuciones de gol en esta fase decisiva.

