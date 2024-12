Trump reemplazará al director del FBI con Kash Patel, un crítico de la agencia

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que intentará reemplazar al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) con Kash Patel, quien ha llegado a decir que el cuartel general de la organización debería cerrarse y que el sistema de información clasificada del país es una herramienta del “Estado profundo”.

Patel reemplazaría a Chris Wray, elegido por Trump en 2017 para un mandato que tradicionalmente dura 10 años, en sustitución de James Comey.

Chris Wray dodges question if anybody was fired over the internal FBI memo targeting Catholic Americans as “extremists.” pic.twitter.com/BeLsuOfALD

La polémica designación tendrá que confirmarse por el Senado y podría elevar las críticas de representantes de las fuerzas del orden y del FBI, que Patel ha abogado por purgar de elementos del “estado profundo”.

“Kash es un abogado brillante, investigador y luchador de “América Primero” que ha dedicado su carrera a exponer la corrupción, defender la Justicia y proteger al pueblo estadounidense”, indicó Trump en su anuncio en la red social Truth.

Here’s his roadmap for defeating all of these Government Gangsters and saving America from the swamp

Trump también destacó que Patel a veces se muestra muy crítico del que él llama “bulo ruso”, en referencia a la injerencia del Kremlin en las elecciones de 2016, y es un “abogado de la verdad”.

Trump recordó que Kash fue jefe de Gabinete del Pentágono, subdirector Nacional de Inteligencia y director para contraterrorismo del Consejo Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

“Este FBI acabará con la creciente epidemia de crimen en Estados Unidos, desmantelará las bandas de crimen migrante y detendrá el azote malvado del tráfico de drogas transfronterizo”, señaló el comunicado de Trump, quien recordó que estará a las órdenes de su nominada a Fiscal General, Pam Bondi, que también debe superar el proceso de confirmación en el Senado.

Patel es muy popular entre las bases de Trump al esposar ideas contra el poder del Estado en libros como “Gobierno de Gangsters”, en el que pide descabezar todo el FBI, o el libro infantil “Conjura contra el Rey”, en la que consigue contar a las audiencias más jóvenes las investigaciones a la campaña de Trump por posibles contactos con enviados del Kremlin en 2016, que él ha criticado profusamente.

Patel también ha sugerido que es necesario cerrar el cuartel general del FBI “el día uno” o imputar a periodistas que “mienten a los ciudadanos y que han ayudado a Joe Biden amañar las elecciones”.

🚨 #BREAKINGNEWS Donald Trump picks Kash Patel as his next FBI director. Patel promises to use the FBI to arrest Journalist, claims the 2020 election was rigged, and that Trump should be able to plant loyalists. 🚨 pic.twitter.com/c29ywz9ZJs

— Ford News (@FordJohnathan5) December 1, 2024