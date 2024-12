Surge nuevo video del enojo de Alejandro Medina

Primero destruyó dos sillas plásticas tras ser sustituido por su director técnico Sebastián Bini. Posteriormente, el portero de Municipal, Alejandro Medina intentó acercarse al estratega argentino para reclamarle cara a cara su decisión de sacarlo un minuto antes de ir a los penaltis.

Municipal, Alejandro Medina y Sebastián Bini protagonizaron un momento incómodo, y que, tras 24 horas de ese momento, el tema sigue al rojo vivo.

Sebastián Bini no le confió los penaltis a Alejandro Medina. Se inclinó a favor del suplente Kenderson Navarro, y lo hizo ingresar al minuto 119. Un cambio que trajo una tormenta de reclamos por parte del portero argentino y una oleada de comentarios en redes sociales por ese insólito momento.

Primero circuló un video donde se leve a Alejandro Medina muy enojado destruyendo sillas pláticas ubicadas a un costado de la banca. Pero este lunes el tema sigue al rojo vivió y surgen nuevos videos donde el portero titular de Municipal casi se va a los golpes con Sebastián Bini.

#Aperutra2024 | ¡Sacó su ira! Así reaccionó Alejandro Medina ante el cambio de Sebastián Bini El portero argentino dejó en claro que no le gustó el cambio que hizo su estratega e hizo destrozos en el estadio El Trébol. https://t.co/eJLy7ayZym — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 2, 2024

El nuevo video

Al momento de ingresar a la banca del equipo, Alejandro Medina y Sebastián Bini cruzan palabras, y hasta insultos. En primera instancia, Bini intenta acercársele a Medina, pero no pudo ante la intervención del resto de jugadores que estaban en el banquillo.

Los reclamos de Alejandro Medina continuaron, y éste intentó por segunda vez encarar a su estratega. Pero de nuevo, sus colegas lo impidieron, y de esta forma evitaron lo que pudo haber sido un capítulo violento entre portero y técnico.

Pasadas las primeras 24 horas de la eliminación del conjunto de Municipal, hasta el momento la institución no se ha pronunciado a través de sus redes sociales sobre el capítulo entre Alejandro Medina y Sebastián Bini.

La banca de Municipal era una olla de presión previo a los penales que fallaron. El portero Medina descontento con su sustitución mostraba su descontento con el DT Sebastian Bini. pic.twitter.com/5E12UpSZES — WI-JO-® (@wijors) December 2, 2024

La costumbre de Bini

Por segunda ocasión, en una eliminación, Sebastián Bini no controló sus emociones y de nuevo se metió con la afición de Municipal, quien anteriormente pidió a gritos su salida. Este grito sonoro ocurrió al darse la variante de Alejandro Medina por Kenderson Navarro.

Sebastián Bini logró el título del Clausura 2024, pero en el Apertura 2024 falló en todo: Eliminados en fase de grupo de la Copa Centroamericana 2024, no logró llevar al equipo a la Copa de Campeones Concacaf 2025, dejó escapar el liderato de la fase regular en la última fecha, perdió una ventaja de 2-0 sobre Antigua G. F. C., tomó una decisión fuerte y trascendental, la cual no le salió como lo planificado; y terminó siendo eliminado prematuramente en cuartos de final.

En redes sociales, muchos piden la salida de Sebastián Bini. Situación que podría ser analizado por la junta directiva de Municipal. Lo cierto es que se espera que los dirigentes emitan pronunciamiento respecto al capítulo Medina-Bini.