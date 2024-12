Ronaldinho se prepara para un nuevo rol: será abuelo

El legendario futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, conocido por su carisma y habilidades extraordinarias en el campo, ahora suma una nueva faceta a su vida: será abuelo. La noticia la dio su hijo Joao Mendes, de 19 años, quien anunció junto a su pareja, la influencer Giovanna Buscacio, que esperan su primer hijo. Con un emotivo mensaje en redes sociales que decía “Dieciséis semanas y contando”, la joven pareja compartió la felicidad de esta nueva etapa, acompañada de imágenes donde ambos posan en su hogar en Mánchester.

Joao Mendes, el único hijo de Ronaldinho, fruto de su relación con Janaina Mendes, siempre ha estado bajo los reflectores debido al peso de llevar el apellido de una de las mayores leyendas del fútbol. A pesar de su corta edad, Joao ha mostrado gran entusiasmo ante la idea de ser padre, expresando su amor y emoción por el futuro bebé. Aunque los detalles de su relación con Giovanna Buscacio se mantienen en la privacidad, los mensajes compartidos revelan una conexión profunda y una visión optimista sobre su próxima etapa como padres.

