Jugadores del Manchester United rechazan usar chaqueta en apoyo a la comunidad LGTB

El Manchester United se encuentra en el centro de una polémica tras la negativa de sus jugadores a vestir una chaqueta en apoyo a la comunidad LGTB antes de un partido contra el Everton. Esta prenda, diseñada por Adidas como parte de la campaña Rainbow Laces, buscaba promover la inclusión y la igualdad en el fútbol inglés. Sin embargo, la decisión del defensa marroquí Noussair Mazraoui de no utilizar la chaqueta debido a sus creencias religiosas desencadenó la controversia.

Mazraoui argumentó que su fe le impide apoyar públicamente iniciativas relacionadas con el colectivo LGTB. Aunque varios de sus compañeros no compartían esta postura, decidieron solidarizarse con él y optaron por no usar la chaqueta. Este hecho ha generado críticas hacia el equipo, especialmente porque Adidas, patrocinador principal del club con un acuerdo millonario de diez años, expresó su descontento con la falta de respaldo hacia la campaña.

🚨🚨| NEW: Manchester United players have ABANDONED the club’s plans to wear an Adidas jacket in support of the LGBTQ+ community ahead of Sunday’s Premier League match against Everton after defender Noussair Mazraoui REFUSED to join the initiative. 🏳️‍🌈❌

