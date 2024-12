La Fórmula 1 se despide del circuito de Zandvoort en 2027

La Fórmula 1 confirmó que el Gran Premio de los Países Bajos, celebrado en el icónico circuito de Zandvoort, tendrá su última edición en 2026, marcando el final de su presencia en el calendario de la máxima categoría del automovilismo. El contrato, inicialmente vigente hasta 2025, fue extendido por un año más, pero sin posibilidades de renovación posterior. Este último evento incluirá una carrera sprint, la primera de este tipo en la historia de este gran premio.

Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, destacó la contribución del Gran Premio neerlandés en la evolución del campeonato, calificándolo como un ejemplo de excelencia en términos de espectáculo y entretenimiento. “Zandvoort ha sido un modelo a seguir para otras citas europeas, dejando una huella significativa en el deporte”, expresó Domenicali al anunciar la decisión.

Going Dutch until 2026 🇳🇱 Here’s to more incredible memories in Zandvoort 🧡 #F1 || #DutchGP pic.twitter.com/bvV8Ba3wmt

Por su parte, Robert van Overdijk, director del Gran Premio de los Países Bajos, describió estos años de competición como un “indudable gran éxito”. Señaló que el retorno del evento en 2021, tras una prolongada ausencia, revitalizó la conexión entre el automovilismo y el público neerlandés, impulsada también por el auge del piloto Max Verstappen. Este último, cuatro veces campeón mundial, ha sido una figura central en la reciente historia de Zandvoort, logrando victorias consecutivas en 2021, 2022 y 2023.

El Gran Premio de 2026 promete ser una despedida memorable para un circuito que ha ofrecido emociones únicas y momentos icónicos. Mientras tanto, los fanáticos aún pueden disfrutar de la edición de 2025, programada del 29 al 31 de agosto, con las entradas ya disponibles para su compra. La fecha exacta del último gran premio será revelada el próximo año, marcando el cierre de un capítulo histórico en la Fórmula 1.

BREAKING: Dutch Grand Prix has been extended to 2026

After much consideration and discussion, the decision has been taken by the promoter not to remain on the calendar after 2026#F1 pic.twitter.com/vXoTdkZgl0

— Formula 1 (@F1) December 4, 2024