El Galaxy se consagra campeón de la MLS

El LA Galaxy se proclamó campeón de la MLS al derrotar 2-1 a los New York Red Bulls en una final vibrante celebrada en su estadio ante más de 26,800 aficionados. Este triunfo representa la sexta MLS Cup para los galácticos, reafirmándolos como el club más laureado en la historia de la competición. A pesar de la ausencia de su estrella, Riqui Puig, debido a una grave lesión sufrida en la final de la Conferencia Oeste, el equipo angelino mostró una gran fortaleza colectiva para levantar el trofeo.

El encuentro comenzó con gran intensidad, y tan solo a los nueve minutos de juego, el ghanés Joseph Paintsil inauguró el marcador con un certero remate desde el centro del área. El gol, dedicado emotivamente a Puig, fue el preludio de una primera mitad dominada por el Galaxy, que mantuvo un ritmo ofensivo constante. Minutos después, el serbio Dejan Joveljic amplió la ventaja con un disparo contundente, dejando a los Red Bulls contra las cuerdas. Sin embargo, el equipo neoyorquino no se rindió, y Sean Nealis recortó distancias al minuto 28, devolviendo la esperanza a su afición.

