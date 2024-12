Hansi Flick autocrítico tras el empate del Barça ante el Betis

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ofreció una conferencia de prensa cargada de autocrítica tras el empate 2-2 ante el Real Betis en el Benito Villamarín. El encuentro dejó sensaciones agridulces para el técnico alemán, quien además sufrió su primera expulsión desde que asumió el banquillo azulgrana, algo que reconoció como un momento de frustración personal.

Flick comenzó reconociendo las carencias de su equipo durante el partido. “Estoy muy en desacuerdo con nuestra actuación y también sobre mí. Hemos tenido el primer gol en el primer tiempo, pero he echado en falta más ocasiones por nuestra parte en todo el partido”, señaló, dejando entrever que el equipo no logró imponer su estilo de juego. La falta de contundencia y creatividad en ataque fue un punto recurrente en su análisis, evidenciando la necesidad de ajustes inmediatos.

Flick, sobre su expulsión: “No he dicho nada a nadie. Estoy decepcionado. No me había pasado” #RealBetisBarça pic.twitter.com/h2rpZqVTiJ

