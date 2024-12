Lando Norris brilla en el cierre de la temporada 2024 de Fórmula 1

La temporada 2024 de Fórmula 1 llegó a su fin con un Gran Premio de Abu Dabi lleno de emociones en el circuito de Yas Marina. El piloto británico Lando Norris, de McLaren, se coronó vencedor de la última carrera del año, consolidando su lugar como subcampeón del mundo. Aunque el campeonato ya había sido asegurado por el neerlandés Max Verstappen hace dos semanas, la competencia final dejó momentos memorables que marcarán la historia de la categoría reina del automovilismo.

Norris, de 25 años, logró su cuarta victoria en la Fórmula 1, todas obtenidas durante esta temporada. Su triunfo, además de sellar el subcampeonato de pilotos, fue clave para que McLaren se alzara con su noveno título de constructores, el primero desde 1998. La escudería de Woking venció a Ferrari, que, a pesar de colocar a sus dos pilotos en el podio, no pudo evitar que McLaren se llevara los máximos honores. Carlos Sainz, en su última carrera con Ferrari, cruzó la meta en el segundo lugar, sumando su vigésimo séptimo podio en la Fórmula 1 y dejando un legado importante en la escudería italiana.

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS’ CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆

What an achievement, what a season! 🧡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo

