¿Indirecta para Nodal? Cazzu regresa a los escenarios y enloquece a fans con revelador mensaje

Cazzu enloqueció a sus millones de fans con revelador mensaje en su regreso. Tras poco más de un año de ausencia y enfrentar el escándalo por su ruptura con Christian Nodal, este domingo la famosa volvió a los escenarios con un importante festival en el que dio muestra su talento.

Uno de los momentos que llamó la atención fue un mensaje que muchos seguidores tomaron como una idirecta para la estrella del regional mexicano.

Julieta Cazzuchelli, como es el nombre de pila de la cantante, ha recibido una ola de apoyo de los fanáticos tras las declaraciones con las que responde a Ángela Aguilar y deja ver que habría existido una infidelidad por parte de Christian Nodal.

Desde hace semanas la trapera ya daba señales de su regreso a la música, aunque fue este domingo cuando dio su primera presentación.

“Yo soy Cazzu, para quienes no me conocen. Espero disfrutar un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios (…) Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, dijo la cantante durante su concierto en el festival.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

El mensaje fue tomado por algunos internautas como una indirecta al intérprete de “Botella tras botella”, quien también enfrenta rumores de una crisis en su carrera por su relación con la hija de Pepe Aguilar.

Recibe halagos

La llamada “Nena Trampa” dio a conocer tras su separación que se alejaría de redes sociales, algo que cambió recientemente con su retorno a la música y en Instagram compartió algunas imágenes de los ensayos en los que incluyó a su pequeña Inti.

Además, Cazzu recibió elogios por lo bien que luce y sus sensuales looks.

Mira también: