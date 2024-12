Famoso presentador queda ciego tras cirugía para eliminar “bolsitas” de los ojos

Shiky Clement, reconocido presentador de televisión, locutor y podcaster originario de Madrid, España, pero radicado en México desde hace más de ocho años, reveló recientemente que quedó ciego de un ojo tras someterse a un procedimiento estético para eliminar las “bolsitas” debajo de los ojos. La sorprendente confesión se hizo durante su participación en el programa Envinadas, conducido por Mariana Botas, Daniela Luján y Jessica Segura.

En la entrevista, Shiky explicó que, en su intento por lucir más joven, decidió someterse a una cirugía estética para reducir las bolsas de los ojos, un procedimiento común entre quienes buscan rejuvenecer su apariencia. Sin embargo, en un giro inesperado, la cirugía no salió como esperaba. Durante la conversación, el presentador pidió a las conductoras sentarse a su lado derecho, ya que no podía ver por su ojo izquierdo, dejando claro las secuelas de la operación fallida.

“Solo veo por un ojo”, comentó Shiky con una mezcla de frustración y humor. “Dije, ¿y si me quito unos añitos y me quito las bolsas de los ojos? Me quité las bolsas de los ojos y también la vista de un ojo porque salió mal la operación”, relató de manera sincera.