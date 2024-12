Megan Fox termina con Machine Gun Kelly tras descubrir contenido perturbador

Megan Fox y Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, han puesto fin a su relación semanas después de anunciar que esperaban su primer hijo en común. La noticia de la separación fue reportada por TMZ, indicando que la pareja decidió terminar su romance durante el fin de semana de Acción de Gracias.

La actriz Fox, de 38 años, y MGK, de 34, habían anunciado su embarazo el pasado 11 de noviembre. La famosa compartió una fotografía en sus redes sociales donde lucía cubierta con pintura negra, mostrando su avanzado estado de gestación.

Asimismo, la imagen llegó acompañada de un test de embarazo positivo y el mensaje: “Nada se pierde realmente. Bienvenida de nuevo”. En la misma publicación, utilizó la canción de MGK “Last November”, que hace referencia al aborto espontáneo que sufrió anteriormente con el músico.

El músico también compartió su emoción en redes asegurando que haría un viaje de introspección al desierto. Además, le pidió a sus miles de seguidores que no se preocuparan por él durante su aislamiento.

La turbia relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly

“Aislándome en el desierto la próxima semana para reiniciar este álbum desde cero”, escribió Baker. Además, añadió: “Cuando la inspiración fluya a través de mí desbloqueada, llegaremos al destino en poco tiempo”.

Según los reportes del tabloide estadounidense, el abrupto fin de la relación se produjo después de que Fox encontrara “contenido perturbador” en el teléfono de MGK. Lo anterior motivó a que el famoso músico dejara el viaje familiar de forma anticipada y repentina.

Desde entonces, ambos no se han visto, y sus representantes han declinado realizar comentarios al respecto. A lo largo de su relación, tanto Fox como MGK mostraron abruptos altibajos notorios en su relación.

Su primer encuentro fue durante el rodaje de la película Midnight in the Switchgrass, consolidando su vínculo con un compromiso en 2022, donde Fox comentó que “bebieron la sangre del otro” como parte de su particular ceremonia.