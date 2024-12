Pep Guardiola descarta dirigir a otro club tras el Manchester City

Pep Guardiola, uno de los entrenadores más exitosos y polifacéticos del fútbol mundial, ha dejado claro que no planea dirigir a otro club después de su etapa en el Manchester City. En una reciente entrevista para el podcast Desmontadito, conducido por el chef Dani García, el técnico catalán afirmó categóricamente: “No voy a entrenar a otro equipo. No hablo del futuro a largo plazo, pero lo que no voy a hacer es dejar el Manchester City, irme a otro país y hacer lo mismo que ahora”.

Guardiola, quien renovó su contrato con el Manchester City hace unas semanas, amplió sus declaraciones sobre su visión del futuro. “No tendría energías… La idea de empezar en otro sitio, todo el proceso de entrenamiento y demás… ¡No, no, no!”, comentó el técnico, quien ha llevado al City a una era de éxitos sin precedentes. Sin embargo, no cerró completamente las puertas al mundo del fútbol: “Quizá en una selección nacional, pero eso es diferente”, insinuó, dejando abierta la posibilidad de liderar a un combinado nacional en el futuro, un desafío que considera distinto al de dirigir a un club.

