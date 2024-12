Luigi Mangione, el sospechoso de asesinar a Brian Thompson, CEO de la aseguradora médica UnitedHealthcare, en Nueva York, era hasta hace nada un desconocido joven prometedor, de familia adinerada, que estudió en una universidad de élite y al que le apasionaban los videojuegos.

Ahora, el joven de 26 años de edad está imputado por asesinato en primer grado y por tres cargos relacionados con la posesión de armas por la muerte del director ejecutivo de la aseguradora, y permanece recluido en una celda de máximo nivel en una cárcel de Pensilvania.

El joven, que fue detenido ayer en un restaurante McDonald’s de este estado tras seis días de intensa búsqueda por parte de la Policía, también está acusado en Pensilvania de cinco delitos relacionados con posesión de armas y falsificación de identidad.

Este caso ha llamado notablemente la atención del público, en parte por los detalles que van saliendo de la vida de Mangione y por su extensa huella digital que arroja luz sobre sus gustos y opiniones.

Luigi Mangione was just charged with the m*rder of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson.

Mangione is also charged with two counts of 2nd-degree criminal possession of a gun, one count of 2nd-degree possession of a fake ID, and one count of 3rd-degree criminal possession of a gun. pic.twitter.com/HHBYj6Qmwo

