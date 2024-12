¿Corre peligro? Jamie Foxx revela que sufrió de una hemorragia cerebral

Jamie Foxx reveló los detalles de la misteriosa complicación de salud que casi le cuesta la vida.

En su nuevo especial de stand up What Had Happened Was…, el actor contó que sufrió una hemorragia cerebral que derivó en un derrame cerebral y un intenso proceso de rehabilitación física.

Esta semana finalmente se estrenó el especial de comedia de Jamie Foxx en Netflix, en el que el actor comparte los detalles de cómo comenzó la complicación de salud que lo mantuvo alejado de la vida pública por un tiempo. “Hay 20 días que no recuerdo”, reveló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Strong Black Lead (@strongblacklead)

Foxx contó que en abril de 2023 sufrió un fuerte dolor de cabeza mientras trabajaba en Atlanta en la película Back in Action. El actor le pidió una aspirina a un amigo, pero antes de que pudiera tomársela se desmayó.

De inmediato, sus amigos lo llevaron a un médico en Atlanta, donde le aplicó una inyección de cortisona y lo envió de vuelta a casa.

“¿Qué demonios es eso? No sé si puedes hacer reseñas de médicos en Yelp, pero eso es media estrella”, dijo el actor en tono de broma sobre la atención que recibió.

No conforme con la atención del primer médico, la hermana del actor decidió llevarlo al Hospital Piedmont en Atlanta, donde los médicos confirmaron la gravedad de su condición.

“El doctor le dijo a mi hermana: ‘Tiene una hemorragia cerebral que se ha convertido en un derrame cerebral. Si no entro en su cabeza ahora mismo, vamos a perderlo’”, contó el actor.

“Ella no sabía nada sobre ese hospital, pero tuvo el presentimiento de que había ángeles allí”, agregó.

Tras la intervención, el actor permaneció en coma durante varias semanas. “No vi la luz, pero vi el túnel. Hacía calor en ese túnel. Me pregunté: ‘¿Estoy yendo al lugar equivocado?’. Pensé que vi al diablo al final, diciéndome: ‘Ven aquí’”, recordó con humor el actor.

Jamie también reveló que su recuperación fue difícil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix US (@netflix)

“Perdí todo, pero lo único que pude mantener fue mi sentido del humor. Si puedo seguir siendo gracioso, puedo seguir vivo”, contó Foxx. Agregó que tuvo que ingresar a un centro de rehabilitación para aprender desde cero habilidades básicas como caminar. Por eso, se mantuvo alejado de la vida pública.

“No querían que me vieran así. Y yo tampoco quería que me vieran así”, aseguró.

Por el momento el actor se encuentra en observación médica para evitar un nuevo derrame cerebral.

Mira también: