Jamie Foxx supera su grave estado de salud y lleva a su hija al altar

Jamie Foxx lució saludable y feliz en un la boda de su hija, Corinne Foxx, de 30 años, quien se casó con su novio de la universidad, Joe Hooten.

La hija del actor ha dado el “sí, quiero” en una lujosa ceremonia que reunió a familiares y amigos cercanos.

Jamie Foxx walking his daughter down the aisle ❤️ via IG: jyoungmdk pic.twitter.com/MrBtWMH46e — HipHopDX (@HipHopDX) September 22, 2024

Todos los detalles de la boda fueron documentados por algunos de los invitados en redes sociales, la cual destacó por su elegancia.

La relación entre Corinne y Joe comenzó en 2018, cuando ambos se conocieron en un entorno profesional ligado a la industria del cine y la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Corinne Foxx (@corinnefoxx)

Joe, un director y productor de televisión, y Corinne, que estudió relaciones públicas en la Universidad del Sur de California, rápidamente establecieron una conexión que los llevó a iniciar un noviazgo sólido.

En diciembre de 2023, después de cinco años juntos, Joe le propuso matrimonio en un íntimo y romántico momento que Corinne compartió en redes sociales con las palabras:

“Desde la primera vez que te vi, supe que eras mi para siempre”.

Jamie Foxx emotionally walks daughter Corinne down the aisle in intimate wedding photos — see her unconventional gownhttps://t.co/xUicDco1qO pic.twitter.com/bCXe2qsamN — HELLO! Canada (@HelloCanada) September 23, 2024

Salud del actor

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando Jamie Foxx, visiblemente emocionado, acompañó a su hija al altar.

Este gesto cobró un significado aún mayor debido a los graves problemas de salud que enfrentó en cuando estuvo hospitalizado y se temió por su vida.

Congratulations to @iamjamiefoxx daughter Corinne who got married this weekend. pic.twitter.com/7pYzlwp80O — Bryson “Boom” Paul (@brysonboompaul) September 23, 2024

En marzo de 2023, una “complicación médica” que estuvo a punto de matarlo lo dejó en coma durante tres semanas y sin poder caminar.

Existían temores reales de que no estuviera lo suficientemente sano como para llevar a su hija al altar. Afortunadamente, ese no fue el caso.

“Ahora valoro cada minuto; es diferente. No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo porque es difícil cuando casi termina… cuando ves el túnel. Vi el túnel, no vi la luz”, puntualizó.

“Tengo un nuevo respeto por la vida. Tengo un nuevo respeto por mi arte. Vi tantas películas y escuché tantas canciones tratando de pasar el tiempo. No renuncies a tu arte, hombre, no te rindas”, dijo.