One Direction regresa a los cines ¿dónde ver “This Is Us” en Guatemala?

La película documental “One Direction: This Is Us“, que ofreció a los seguidores del grupo británico un vistazo a la vida y carrera de los miembros durante su auge, regresa a las salas de cine. Además se comenta que podría tener material inédito pero aún no se han confirmado.

Tras la trágica muerte de Liam Payne en octubre de 2024, la iniciativa para que esta película volviera a la gran pantalla ha cobrado impulso entre los fans, quienes ven en este reestreno una manera de honrar su legado.

Estrenada originalmente en 2013, This Is Us fue dirigido por Morgan Spurlock y se convirtió en un éxito de taquilla, capturando las experiencias de Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne en su apogeo como banda. Ahora está muy próximo a regresar a la gran pantalla.

El documental ofrecía no solo imágenes de sus conciertos multitudinarios, sino también escenas entre bastidores que mostraban la cercanía entre los integrantes, así como sus retos y logros personales.

Cinépolis Guatemala anunció que el jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de diciembre, el documental de la banda británica regresará a los cines.

El fallecimiento de Liam Payne

El famoso murió a los 31 años en Buenos Aires tras sufrir una caída desde un balcón de un hotel, un incidente que aún está siendo investigado por las autoridades.

La noticia ha llevado a homenajes y tributos de sus excompañeros de banda, quienes compartieron mensajes emotivos recordando a Payne como un “amigo cercano” y “vital” en la formación del grupo.

Este contexto ha sido fundamental para que los seguidores impulsaran el regreso del documental, considerando que esta película es una de las mejores representaciones de la vida y carrera del fallecido artista.

Mira también: