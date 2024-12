Karely Ruiz enfrenta fuerte infección en medio de su embarazo

Karely Ruiz preocupó a sus miles de fans al compartir que atraviesa fuertes complicaciones en la recta final de su embarazo.

En un video publicado en TikTok, la modelo rompió en llanto al revelar que enfrenta una fuerte infección urinaria que le ha causado intensos dolores.

Con un semblante visiblemente afectado, expresó la complejidad de vivir esta etapa con complicaciones de salud.

“Oigan es muy difícil estar embarazada, se los juro. Ahorita traigo una infección horrible en la orina, me siento muy mal, muy cansada. Ahorita estoy reposando, pero no sé, traigo mucho sentimiento.

Las quiero mucho, gracias por apoyarme. Me siento mal, se los juro, no sé, son muchas cosas, estar embarazada no es nada fácil”, relató entre lágrimas.

La joven influencer también mencionó que, debido a esta situación, ha decidido guardar reposo en casa para recuperarse.

Pese a que no compartió más detalles, intentó hacer evidente su agradecimiento por el apoyo que han brindado sus seguidores a lo largo de su embarazo.

Mensajes a la modelo

Tras publicar el video, la respuesta de sus seguidores fue inmediata.

Aunque algunos criticaron su reacción, la mayoría de sus fans y otras mujeres empatizaron con su situación, brindándole mensajes de apoyo y comprensión.

“El cuerpo es muy vulnerable cuando se está en gestación, desde tu estado inmunológico hasta tu estado mental. Ten mucha paciencia contigo misma, no es nada fácil”

“Tranquila, bebé, el embarazo es difícil, sobre todo porque no puedes tomar medicamentos”.

“Si tienes infección, ve con tu ginecólogo, puede ser riesgoso para tu bebé o para ti. A mí me pasó, checa mucho tu presión”.

Varias mujeres compartieron experiencias similares, recordando que las infecciones urinarias durante el embarazo son más comunes de lo que se piensa y pueden requerir atención médica para evitar complicaciones.

Karely Ruiz ha demostrado en varias ocasiones que no teme mostrarse vulnerable ante su comunidad, lo que le ha permitido generar una conexión genuina con sus seguidores.