Yailin La Más Viral comparte íntimos mensajes que Anuel le envía

Yailin La Más Viral se ha hecho tendencia en las últimas horas tras filtrar una conversación bastante comprometedora con Anuel.

A través de sus historias, la cantante dominicana arremetió contra su ex por presumir su dinero y cadenas, mientras no ayuda con la manutención de su hija Cattleya.

“Mucha película, mucha cadena. El más gánster en las redes y no mantiene a su hija, eso no es de gánster”, escribió.

Luego aseguró que si no le contestaba, ella compartiría algo comprometedor.

“No me hagas publicar lo que sabes, que yo estoy loca. Qué me respondes para atrás para piarte de tu película. Vamos, te espero”, dicen los dos mensajes.

Al parecer no obtuvo respuesta, por lo que horas más tarde publicó una serie de conversaciones de WhatsApp con Anuel, en donde él asegura que la extraña y la ama.

“No puedo hacerme el fuerte y decirte que no te quiero, no puedo mentirte y decirte que no te amo.