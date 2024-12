Esposa de Raphael habla sobre el estado de salud del cantante

Medios internacionales informaron que los médicos que atienden a Raphael, que fue hospitalizado en Madrid, descartaron que haya sufrido un ictus o accidente cerebrovascular (ACV).

Natalia Figueroa, la esposa del famoso, acudió al hospital madrileño donde se encuentra ingresado el cantante y comentó el estado del artista: “Todo va muy bien, muy, muy bien”.

Como consecuencia de sus problemas de salud, el famoso de 81 años canceló los dos conciertos que tenía previsto realizar este fin de semana en Madrid por prescripción médica, una decisión que tomó “resignándose”.

Los servicios de emergencia acudieron el martes a un teatro de la capital española, donde Raphael estaba grabando un especial de Navidad de un programa de la televisión pública y lo trasladaron al hospital para tratarlo de un “aparente episodio cerebrovascular”.

El hospital informó de que se había descartado un accidente cerebrovascular como causa de su ingreso hospitalario. “No obstante será necesaria la realización de más pruebas para determinar el origen del proceso que presenta”, comentó.

Julio Iglesias comentó sobre la salud de Raphael: “Has estado en muchas guerras y todas las has ganado. Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que has pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande puede con todo. Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman”.

“Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida”, concluye el mensaje del papá de Enrique Iglesias.

