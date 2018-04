24 años de la partida de Kurt Cobain - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Hoy se cumplen exactamente 24 años desde que el líder de Nirvana decidiera quitarse la vida

“Mejor incendiarse, que ir consumiéndose de a poco…” este era el texto en la nota que se encontró junto al cuerpo de la estrella del grunge, días después de que cometiera suicidio en su residencia en Seattle, Washington.

La leyenda y su legado

Canciones como “Smells like teen spirit” y “Come as you are” serán por siempre recordadas gracias a la genialidad de Kurt Cobain, quien las compuso y les dio vida. La muerte de Cobain terminó con Nirvana en 1994 y conmocionó al mundo y le dio entrada al famoso, y temido, “Club de los 27” un grupo de músicos populares que murieron a los 27 años como: Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix y Brian Jones, entre otros.

La plataforma de audio streaming, Spotify, reporta que Nirvana alcanza los 10 millones de usuarios mensuales reproduciendo su música.