Actrices mejor pagadas del 2018 - Emisoras Unidas

Apenas pasamos la primera mitad del 2018 y ya surgen varias estadísticas interesantes, como esta, en la que Forbes ha dado a conocer un listado de las actrices mejor pagadas en lo que va de este año, donde una increíble belleza, que la hemos visto en casi todo tipo de filmes, se ha ubicado a la cabeza.

Sorprende que algunas actrices a las que ya no vemos mucho estén entre los primeros lugares; aunque es comprensible, pues su fama hace que les paguen mucho más por cada película, así que no es necesario que filmen tantas. Hay que decirlo, son pocas las mujeres que ganan 20 millones de dólares por película, lo que hace que sus ganancias no sean tan elevadas como las de los hombres…

Ahora sí, vamos a ver a las 10 con más dólares en sus cuentas durante 2018:

10. Gal Gadot

La Mujer Maravilla hizo que la carrera de Gal Gadot tomará otro rumbo, incluido el tema económico: con 10 millones de dólares ingresa por vez primera al Top 10 de esta lista, de acuerdo a las estadísticas de Forbes, en el periodo de junio de 2017 a igual mes de 2018.

9. Melissa McCarthy

Una excelente actriz, a quien hemos visto principalmente en comedia, se ganó 12 millones de dólares en el periodo que refiere Forbes.

8. Cate Blanchett

La aclamada actriz australiana se embolsó 12.5 millones de dólares, en buena medida gracias a su actuación en Thor: Ragnarok.

7. Julia Roberts

Con 13 millones de dólares, Julia sigue siendo una de las mejor pagadas en Hollywood, y esto ha sido desde hace ya muchos años: ¡bien hecho, Julia!

6. Mila Kunis

Con algunas buenas y otras malas, Mila se mantiene entre las mejores de Hollywood, con 16 millones de dólares en ganancias.

5. Reese Whiterspoon

Recientemente ha tenido más éxito en las series para televisión que en el cine, ganado hasta un millón de dólares por episodio, y así se embolsó 16.5 millones de dólares.

4. Jennifer Lawrence

Su participación en la saga de los X-Men, y sus películas más recientes: Mother! y Red Sparrow, así como su contrato con Dior, le redituaron en 18 millones de dólares.

3. Jennifer Aniston

Todavía recibe regalías por las retransmisiones de la serie de Friends, además es imagen de numerosas marcas, lo que le generó una ganancia de 19.5 millones de dólares. Se ha dicho que en breve estrenará una serie, al lado de Reese Whiterspoon, por la que cobrará 1.25 millones de dólares… por capítulo…

2. Angelina Jolie

Esta actriz trabaja ahora con menos frecuencia que antes, pero cobra mucho más, así que su participación en Maléfica 2, y otros negocios, le generaron ganancias por 28 millones de dólares.

1. Scarlett Johansson

Sus ingresos fueron de 40. 5 millones de dólares, en gran medida, gracias a su papel de Viuda Negra en Los Vengadores: Infinity War. En 2019 se estrena otra de estas cintas, así que es muy probable que la veamos de nuevo en esta posición.